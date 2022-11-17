Почти 3300 новых абонентов подключены к газу по программе догазификации в Новосибирской области

С начала года в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утверждённой правительством региона, подключено 3280 новых абонентов.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, к середине ноября подано 22,4 тысяч заявок на догазафикацию, наибольшее их количество поступило от жителей Маслянинского района.

«Также высокая активность в Искитимском, Каргатском, Ордынском, Тогучинском, Чулымском районах. По данным единого оператора газификации, с начала года подключено к газовым сетям в рамках догазификации 3280 новых абонентов», – цитируют Дениса Архипова в правительстве региона.

Напомним, что мероприятия по догазификации реализуются в населённых пунктах, где уже проложены газовые сети, но остались не подключенные к сетям жители. Для участия в программе необходимо подать заявку на подключение к сетям газораспределения, используя один из способов: портал Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация»; сайт газораспределительной организации или по месту ее нахождения (в офисе); сайт Госуслуг; офис МФЦ.

В рамках программы догазификации действуют меры социальной поддержки льготных категорий граждан и семей с детьми. Поадресный план-график подключения, а также региональная программа газификации размещены на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области увеличили объём господдержки на догазификацию.