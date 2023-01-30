«Континент Сибирь» продолжает рассказывать, чем запомнились представители Сибирского федерального округа в нижней палате российского парламента — читайте еженедельную сводку о «наших» в Госдуме.
- Официально пропустили два дня пленарных заседаний прошедшей недели весенней сессии члены фракции «Единая Россия» Дмитрий Савельев (Новосибирская область), Сергей Сокол (Хакасия) и Артур Чилингаров (Тыва, Хакасия, Красноярский край). Савельев в составе новосибирского батальона «Вега» участвует в спецоперации, ездит в командировки во фронтовую зону. Сокол уехал в октябре прошлого года, в январе продлил контракт службы в «депутатском» подразделении БАРС «Каскад». 83-летний Чилингаров не был в ГД с начала октября.
- Олег Иванинский («ЕР», Новосибирская область) поддержал грядущую отмену прямых выборов мэра Новосибирска. «Для такого мегаполиса как Новосибирск, конкурсное назначение главы — перспективная модель для решения актуальных задач стратегического развития всех сфер и направлений», — пишет парламентарий в своём телеграм-канале.
- Служба безопасности Украины заочно обвинила и представила к суду по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны 55 российских парламентариев. В их числе Андрей Алёхин (КПРФ, Омская область), Георгий Арапов («Новые люди», Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край, а также Херсонская область), Мария Василькова («ЕР», Иркутская область), Алексея Веллера («ЕР», Красноярский край), Вероника Власова («ЕР», Кузбасс, Томская области), Роман Птицын («ЕР», Республика Алтай).
- ГД приняла законопроект, согласно которому из общего доступа исчезнут подробные декларации о доходах депутатов ГД, публично будет открыта только обезличенная информация. Спикер Вячеслав Володин на сессии заявил, что он свой отчёт опубликует и отметил, что это сделает также автор соответствующей инициативы Алексей Диденко (ЛДПР, Томская область, Хакасия, Кузбасс, Тыва).
- Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) заявил РИА Новости, что следует замораживать все возможные доходы уехавших и выступивших против РФ артистов на время следствия. В интервью Ura.ru Матвейчев сказал, что Российское авторское общество (РАО) должно прекратить платить уехавшим артистам за воспроизведение их композиций на радио и телевидении. Средства могут накапливаться на счетах РАО «пока идёт разбирательство» или до возвращения шоумена, певца.
- Максим Гулин («Новые люди», Новосибирская, Томская области) — автор законопроекта об упрощении получения гражданства РФ для учёных. Инициатива предлагает давать российский паспорт научным работникам, заключившим трудовой договор с научной или образовательной организацией РФ минимум на год.