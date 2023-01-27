Депутат ГД РФ высказался по поводу отмены выборов мэра Новосибирска

Алёна Золотова
 
Депутат ГД РФ высказался по поводу отмены выборов мэра Новосибирска
Фото Михаила Перикова

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» и бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский поддержал отмену выборов мэра Новосибирска. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.

По мнению Иванинского, дискуссия по отмене выборов глав региональных центров является одной из актуальнейших в повестке как на областном, так и на федеральном уровне. Выборы мэра остались лишь в 6 крупных городах РФ. 

«Как мне видится, в России уже много лет существует конкурсная процедура назначения мэра комиссией из числа депутатов городского совета, избранных горожанами, она адаптировалась к нашим российским реалиям и приносит положительные результаты», — рассказал депутат.

Олег Иванинский считает, что у города могут появиться более эффективные рычаги и инструменты для быстрой замены главы города на специалиста из кадрового резерва. Замена градоначальника, как считает депутат, может осуществляться через новую конкурсную процедуру. 

«Для такого мегаполиса как Новосибирск, конкурсное назначение главы — перспективная модель для решения актуальных задач стратегического развития всех сфер и направлений», — резюмировал Иванинский.

Напомним, что ранее по поводу отмены выборов мэра высказался депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. По мнению Илюхина, вслед за отменой выборов мэра нужно отменить и избрание губернатора. 

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