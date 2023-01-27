Депутат ГД РФ высказался по поводу отмены выборов мэра Новосибирска

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» и бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский поддержал отмену выборов мэра Новосибирска. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.

По мнению Иванинского, дискуссия по отмене выборов глав региональных центров является одной из актуальнейших в повестке как на областном, так и на федеральном уровне. Выборы мэра остались лишь в 6 крупных городах РФ.

«Как мне видится, в России уже много лет существует конкурсная процедура назначения мэра комиссией из числа депутатов городского совета, избранных горожанами, она адаптировалась к нашим российским реалиям и приносит положительные результаты», — рассказал депутат.

Олег Иванинский считает, что у города могут появиться более эффективные рычаги и инструменты для быстрой замены главы города на специалиста из кадрового резерва. Замена градоначальника, как считает депутат, может осуществляться через новую конкурсную процедуру.

«Для такого мегаполиса как Новосибирск, конкурсное назначение главы — перспективная модель для решения актуальных задач стратегического развития всех сфер и направлений», — резюмировал Иванинский.

Напомним, что ранее по поводу отмены выборов мэра высказался депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. По мнению Илюхина, вслед за отменой выборов мэра нужно отменить и избрание губернатора.