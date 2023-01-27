Премьера трагикомедии «Молодость», новой работы режиссера Дмитрия Давыдова, состоится в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» 9 февраля. История обаятельного неудачника, якутские морозы и полярный рок группы «Хардыы» складываются в хорошее авторское кино, способное тронуть каждого. Фильм также выйдет в прокат с 10 февраля и будет доступен по «Пушкинской карте».

Картина «Молодость» — шестая работа Дмитрия Давыдова, одного из главных якутских режиссеров современности, в которой он также выступил продюсером и сценаристом. Премьера состоялась на 44-м ММКФ, фильм собрал восторженные отзывы киносообщества. Режиссер лично представит свою новую картину в «Победе» и ответит на вопросы зрителей.

«Молодость» — прежде всего изобретательное гуманистическое высказывание, в котором режиссер вновь рассматривает маленького человека, показывая его неидеальным, неудобным, неустроенным, но оттого живым, мятущимся и близким. История 40-летнего Иванушки-дурачка, растерянного недотепы, попадающего в забавные ситуации, — история о каждом из нас. Наверное, поэтому фильмы про таких героев особенно любимы зрителями: от Бродяги Чарли Чаплина до персонажей Данелии, Каурисмяки, Джармуша или Винтерберга.

Это самоироничное кино с абсурдистским юмором, снятое в клиповой манере под аккомпанемент якутской группы «Хардыы», пионеров якутского рока, с юмористическими отсылками ко времени 90-х, в целом одного из самых популярных отрезков времени для кинематографической рефлексии.

В новой работе Давыдов остается верен своему неповторимому киноязыку, ориентированному на локальный контекст и в камерности историй, возведенных до масштаба универсальных, и в привлечении непрофессиональных актеров, часто артистов любительских театров. Съемочная группа также состоит исключительно из якутских кинематографистов.

«Что бы вокруг ни происходило, к счастью или сожалению, мы все продолжаем оставаться просто людьми. Мы ошибаемся, мечемся, живем в иллюзиях и надеждах, а потом и на их обломках. И сейчас в нас как никогда жива ностальгия по молодости, по тому времени, когда было легко и хорошо. Кажется, что если мы туда вернемся, то будет так же», — говорит Дмитрий Давыдов.

По сюжету главный герой возвращается в родное село. Там он родился, учился в школе, провел беззаботную юность. Его бывшие одноклассники стабильны, живут единожды выбранной отлаженной жизнью и боятся любых перемен. Именно поэтому так неуклюже смотрится в этой механической нормальности главный герой Вася.

Неопределившийся, неуспешный и неустроенный, но живой и витальный, он пытается растормошить этих людей, дать им понять, что жизнь не укладывается в благополучную серость, — показывает ли он при этом детские фокусы или гоняется за мухой, разыскивает фантомный мотоцикл или отплясывает на сельской дискотеке.

«Если так посмотреть, то в нем есть что-то и от меня. Его из стороны в сторону шатает, да и меня так же. Сегодня хочу одно, завтра другое, одним делом не занимаюсь. Можно пойти одним путем, фундаментальным: дом построить, семью завести, найти работу и всю жизнь ей заниматься. А Вася все время чего-то хочет, но в то же время у него мало что получается, потому что он не может основательно чем-то одним заняться», — Дмитрий Давыдов.

Дмитрий Давыдов родился в Республике Саха (Якутия), получил образование учителя начальных классов. Вернулся работать в родное село, где организовал подростковый клуб. Был учителем начальных классов, школьным психологом, учителем географии, завучем и директором школы. После ухода из школы стал судебным приставом, затем госслужащим, муниципальным депутатом, а потом и предпринимателем. Снимал любительские ролики, небольшие игровые фильмы.

Спустя время Дмитрий написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Костер на ветру», в 2016 году фильм вышел и был представлен более чем на 20 международных кинофестивалях. В 2019 году Дмитрий выпустил фильмы «Река» и «Нет бога кроме меня». До конца 2021 года продолжал работать в школе учителем младших классов. Широкая известность пришла к режиссеру в 2021 году с мистической драмой «Пугало»: фильм стал триумфатором кинофестиваля «Кинотавр» и вышел в широкий российский прокат.