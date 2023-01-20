Новосибирский ЛДС поставили на кадастровый учет

Многофункциональная ледовая арена «Новосибирск Арена» поставлена на кадастровый учет. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что график работ идет по плану.

В начале января 2023 года Управление Росреестра по Новосибирской области поставило на кадастровый учет Многофункциональную ледовую арену в Новосибирске.

«Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году. Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея», — заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Его слова цитирует Управление Росреестра по региону.

В будущем ЛДС станет домашней ареной ХК «Сибирь» и получит имя «Сибирь-Арена». Общая площадь сооружения составила 12 га, а вместимость до 10 тысяч человек.

Напомним, что новый ЛДС получил акт ввода в эксплуатацию 12 января. 16 января стало известно об очередном уголовном деле вокруг инфраструктуры нового дворца спорта.