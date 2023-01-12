В Новосибирске началась приёмка нового ЛДС

Государственное автономное учреждение «Арена» начало осмотр и приёмку нового ЛДС в Новосибирске – акт ввода объекта в эксплуатацию уже получен. В дальнейшем организация возьмёт на себя оперативное управление ледовой ареной.

Инспекционный обход объекта площадью 71,2 тыс. кв. м провели министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и директор ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов.

«Акт ввода получен, и сейчас важный процесс для нас, для спортсменов и для эксплуатирующей организации – приёмка всех помещений. Каждое помещение имеет свою специфику – будь то спортивное, технологическое или предназначенное для зрителей, поэтому вместе со строителями обходим и детально смотрим каждый метр», – отметил во время обхода 12 января Сергей Ахапов.

На объекте уже готова малая тренировочная арена. Здесь осталось залить последний защитный слой ледового покрытия из 96 и установить хоккейные ворота. В техническом помещении уже размещены автоматические холодильные установки, а также установки климат-контроля – чиллеры для регулировки температуры льда.

За последнее время в ЛДС также собрали места для игроков – как для новосибирцев, так и для гостей. Всего на двух аренах десять раздевалок. В основных из них, площадь которых составляет 150 кв. м, также есть медицинские блоки, тренерские, мастерские для заточки и ремонта коньков, комнаты для сушилок хоккейной формы, а также кухни.

Дизайн мебели включил в себя элементы символики новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

На основной арене завершают тестирование бличеров – телескопических трибун, налаживаются звуковое оборудование и оборудование для трансляции матчей, системы безопасности, навигации и подъёма флагов, устанавливается защитная сетка.

В помещениях основной арены также наводят чистоту – залить лёд можно будет только после уборки площадки от строительной пыли. Сама заливка пройдёт в несколько этапов.

«Профессиональный лёд и его подготовка требуют особого внимания. Должны быть абсолютная чистота, тогда начинается заливка льда и нанесение разметки», – подчеркнул в ходе обхода директор ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов, отметив, что все помещения основной арены расположены таким образом, чтобы спортсмены готовились к выходу без дискомфорта.

Как отметили в областном правительстве, проект нового ЛДС создан с учётом современных стандартов КХЛ. Благодаря особым настройкам светового оборудования и расположению сидений стадион просматривается с любого места, которых всего 10,5 тысяч. Кроме того, в течение четырёх часов ледовую арену можно трансформировать под концертную сцену.

По словам Сергея Ахапова, в честь открытия ЛДС будет подготовлена праздничная программа с участием ХК «Сибирь». Министр также напомнил, что в ближайшее время на новой арене пройдёт финал первенства ЮХЛ – одно из ключевых событий для российского юниорского спорта.

Как сообщалось ранее, новый дворец спорта станет также домашней ареной для новосибирского хоккейного клуба и получит название «Сибирь-Арена».