В Омской области восстановят лес на 6 тысячах гектаров за 40 млн рублей

Омской области по нацпроекту «Экология» выделили более 40 миллионов рублей на покупку лесопожарной техники и восстановление лесов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления лесного хозяйства региона.

«На 2023 год омским лесоводам выделили 9,3 миллиона рублей на технику для борьбы с лесными пожарами и 31,6 миллиона рублей на работы по лесовосстановлению и лесоразведению», — сказано в сообщении.

Общая площадь мероприятий по восстановлению лесов в 2023 году составит 5,9 тысяч га, из которых 738 га будет выделено под посадку лесных культур. В ведомстве также добавили, что на деньги, полученные в 2019 году по данному нацпроекту, в регионе закупили 108 единиц специализированной техники — гусеничные и колесные тракторы, бульдозеры, снегоболотоходы, грузовые и грузо-пассажирские автомобили, пожарные автоцистерны, квадроциклы-вездеходы, а также более 850 единиц различного оборудования и инвентаря.

Власти Омской области планируют в ближайшее время приобрести еще несколько пожарных автомобилей, пожарные емкости и авиационные рации. На данный момент обеспеченность региона лесопожарной техникой оценивается на 95%.

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