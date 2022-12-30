Экс-замминистра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Сергея Растворова обвиняют в получении взятки и превышении полномочий. Об этом 30 декабря сообщает Интерфакс со ссылкой на следственное управление СК по региону.

По версии следствия, с декабря 2021 года по февраль 2022 года чиновник отказывал в приеме лесных деклараций одной из компаний в Турочакском районе, при этом с коммерческой организацией был заключен договор аренды, по которому фирма использовала эту территорию для заготовки древесины.

Из-за действий Растворова компания понесла ущерб на 7 млн. рублей. Также, как сообщает следственный комитет, с августа 2020 года по февраль 2022 года обвиняемый сдавал в аренду два лесных участка, действуя в интересах юридического лица. Однако у компании отсутствовали необходимые документы для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также заготовки древесины на этом участке. По итогу, компания нанесла ущерба государственному лесному фонду на 327 млн. рублей.

Также Растворова обвиняют в незаконном строительстве лесной дороги на сумму 307 млн. рублей и получении взятки в виде пиломатериала на 40 тыс. рублей.

На данный момент уголовное дело направлено в суд. Чиновник отказался признавать свою вину.