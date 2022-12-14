Число уголовных дел о поджогах леса в Сибири выросло за год на 200% — Генпрокуратура РФ

В течение года в Сибирском федеральном округе было заведено более 120 уголовных дел о поджогах леса, что существенно больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин в среду.

За 10 месяцев текущего года в Сибирском федеральном округе было возбуждено 126 уголовных дел по ст. 261 УК РФ — «уничтожение или повреждение лесных насаждений». Это на 200% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина.

Как отметил замгенпрокурора на пленарном заседании 14 декабря, посвящённом подведению итогов работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций в Сибири и на Дальнем Востоке, ущерб от лесных пожаров на территории СФО в текущем году составил более миллиарда рублей.

Всего в Сибири и на Дальнем Востоке в течение года было возбуждено 200 уголовных дел о поджогах леса. Число соответствующих преступлений в Дальневосточном федеральном округе составило 74, это на 72% больше, чем в 2021 году.

Напомним, что в этом году на территории Сибири произошли масштабные природные пожары. Больше всего пострадал Красноярский край, где только 7 мая в одном из населённых пунктов в результате разгула стихии погибло восемь человек и сгорело более 800 строений. По факту ЧП в регионе были возбуждены уголовные дела.