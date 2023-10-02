Греф: «Природа — актив, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий»

Каждая страна должна определить свой набор показателей, которые будут отражать состояние и взаимодействие природы и общества. Качественная навигационная система — минимум, необходимый для того, чтобы преодолеть текущие вызовы. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пленарном заседании «От экологии мышления к экологическому суверенитету» на международном форуме «Эко Алтай. Нить природы».

В деловом мероприятии также приняли участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин, руководитель Федеральной службы РФ по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и другие представители власти и научно-экспертного сообщества.

В приветственном слове президент банка подчеркнул, что люди — главные бенефициары даров природы, которые при этом генерируют и самую большую нагрузку на экосистемы. Уже сегодня общество переживает глобальные потрясения, прежде всего климатические, в основе которых лежит человеческая деятельность: последние восемь лет стали самыми горячими за историю наблюдений, а четверть биоразнообразия планеты находится под угрозой исчезновения.

«Нам в первую очередь нужно создать свой набор показателей, которые будут отражать реальное состояние природы и взаимодействие человека с ней. Создание такой качественной навигационной системы — это тот минимум, необходимый, чтобы получать адекватную и точную обратную связь от окружающей среды и принимать правильные решения», — отметил Герман Греф.

По его словам, природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий. Необходимо обращать внимание не только на материальный прогресс, но и на ESG-индикаторы качества жизни человека. Соседние страны уже движутся по этому пути. «Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 трлн рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться», — добавил Герман Греф.

Президент банка отдельно остановился на роли и значении Алтая в развитии экологической повестки. Сбер сегодня активно вкладывается в развитие внутреннего туризма для того, чтобы открыть регион для жителей страны. Банк преследует две ключевые цели: сохранение культурных и исторических традиций алтайского народа и сохранение и оздоровление природы.

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