Бывшему владельцу новосибирского «Бахетле» вынесен приговор за неуплату налогов на 170 млн рублей

Алёна Золотова
 
Бывшему владельцу новосибирского «Бахетле» вынесен приговор за неуплату налогов на 170 млн рублей
Фото Михаила Перикова

Известный новосибирский ритейлер Евгений Насоленко приговорен к 3 годам условно. Бывший владелец «Бахетле» и экс-руководитель «Ритейл центра» уклонился от уплаты налогов на 170 млн рублей. 

16 января Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении сооснователя продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», франчайзи «Бахетле» в Новосибирске Евгения Насоленко. Суд признал виновным одного из братьев Насоленко в уклонении от уплаты налогов путем внесения ложных данных в декларации.

«По версии следствия, руководитель ООО «Ритейл Центр» в период с 3 сентября 2016 года по 1 июня 2018 года, действуя умышленно, уклонился от уплаты НДС с организации — ООО «Ритейл Центр» путем включения в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года, заведомо ложных сведений, в общей сумме 173 176 605 руб., что является особо крупным размером, которые предоставил в указанный период в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю и в ИФНС России по Октябрьскому району Новосибирска», — говорится в сообщении прокуратуры.

Бизнесмен был приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, что ООО «Русская традиционная кухня» было признано банкротом в апреле 2019 года. Ранее под этим юрлицом велась деятельность сети магазинов «Добрянка» братьев Виталия и Евгения Насоленко. Предприниматели владели в Новосибирске франшизой магазинов «Бахетле», ритейлом «Лидер экономии» и «Универсамы удачных покупок». В октябре 2019 года по требованию коллекторского агентства «Брокер-Консалт» братья признаны банкротами. Задолженность компаний братьев оценивалась в несколько миллиардов рублей.

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