Бывшему владельцу новосибирского «Бахетле» вынесен приговор за неуплату налогов на 170 млн рублей

Известный новосибирский ритейлер Евгений Насоленко приговорен к 3 годам условно. Бывший владелец «Бахетле» и экс-руководитель «Ритейл центра» уклонился от уплаты налогов на 170 млн рублей.

16 января Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении сооснователя продуктовых сетей «Добрянка», «Универсамы удачных покупок», «Лидер экономии», франчайзи «Бахетле» в Новосибирске Евгения Насоленко. Суд признал виновным одного из братьев Насоленко в уклонении от уплаты налогов путем внесения ложных данных в декларации.

«По версии следствия, руководитель ООО «Ритейл Центр» в период с 3 сентября 2016 года по 1 июня 2018 года, действуя умышленно, уклонился от уплаты НДС с организации — ООО «Ритейл Центр» путем включения в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года, заведомо ложных сведений, в общей сумме 173 176 605 руб., что является особо крупным размером, которые предоставил в указанный период в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю и в ИФНС России по Октябрьскому району Новосибирска», — говорится в сообщении прокуратуры.

Бизнесмен был приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, что ООО «Русская традиционная кухня» было признано банкротом в апреле 2019 года. Ранее под этим юрлицом велась деятельность сети магазинов «Добрянка» братьев Виталия и Евгения Насоленко. Предприниматели владели в Новосибирске франшизой магазинов «Бахетле», ритейлом «Лидер экономии» и «Универсамы удачных покупок». В октябре 2019 года по требованию коллекторского агентства «Брокер-Консалт» братья признаны банкротами. Задолженность компаний братьев оценивалась в несколько миллиардов рублей.