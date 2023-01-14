Аэропорт Толмачёво установил рекорд по количеству пассажиров

По итогам 2022 года аэропорт Толмачёво обслужил рекордное количество пассажиров – 7 миллионов 585 тысяч человек. Это на 12,2% больше чем в 2021 году, сообщает пресс-служба международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина.

В 2022 году аэропорт Толмачёво установил новый рекорд по пассажиропотоку – 7,585 млн человек. В том числе компания обслужила 2,381 млн трансферных пассажиров, их доля в общем потоке составила 31,7%. За 2022 год аэропорт пропустил 76,9 тыс. транзитных пассажиров (или 1% от общего объема). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличилось на 10,9% к 2021 году и составило 6,702 млн человек.

Наибольший рост пассажиропотока в 2022 году к 2021 году показали такие внутренние направления как: Ижевск (в 2,7 раза), Тобольск, Томск, Махачкала, Калининград, Минеральные Воды, Нерюнгри, Уфа, Горно-Алтайск, Ханты-Мансийск и Сочи.

Наиболее популярными в 2022 году направлениями на внутренних рейсах стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Якутск и Благовещенск.

На международных линиях было обслужено 883 тысячи пассажиров (+23,5% к 2021 году). Наиболее популярными направлениями были Анталия, Дубай, Пхукет, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Бангкок, Паттайя и Стамбул.

В 2022 году самые динамичные по приросту пассажиров международные направления – Мале (в 1,4 раза), Пхукет, Бангкок, Стамбул, Дубай и Хургада. В летний период 2022 года рейсы на направлении Новосибирск – Анталия выполнял новый турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines. На направлении Новосибирск – Дубай продолжалось выполнение рейсов авиакомпанией Flydubai.

Напомним, 30 января закончится прием заявок на тендер для предприятий малого и среднего бизнеса на обслуживание пассажиров в бизнес-залах в формате «шведский стол» в аэропорту Толмачёво.