Более 150 пассажиров вторые сутки ждут вылета в Дубай из новосибирского «Толмачёво»

Рейс Новосибирск – Дубай авиакомпании FlyDubai, который должен был отправиться вечером 26 ноября из аэропорта «Толмачёво», задержан на 18 часов. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Вылет самолёта был назначен на 20.40 26 ноября, однако авиакомпания перенесла его на 15.30 27 ноября, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отправки рейса ждут 168 человек, в том числе 16 детей.

«Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия, организован выездной прием граждан», — сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», вылет самолёта запланирован на 15.35, сейчас идёт регистрация на рейс.

Напомним, что в ноябре в аэропорту «Толмачёво» объявляли пожарную тревогу, однако сигнал оказался ложным. Как объяснили в ГУ МВД по региону, в воздушной гавани проходила проверка систем оповещения.