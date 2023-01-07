Аэропорт «Толмачёво» ищет поставщика услуг для «шведского стола»

АО «Аэропорт Толмачёво» объявил конкурс для предприятий малого и среднего бизнеса на обслуживание пассажиров в бизнес-залах в формате «шведский стол». Начальная максимальная цена контракта более 61 млн рублей.

«Аэропорт Толмачёво» выступил заказчиком тендера на оказание услуг по обслуживанию пассажиров в формате «шведский стол» в бизнес-залах внутренних авиалиний аэропорта «Толмачево».

Победитель конкурса должен будет организовать, взяв в аренду нежилые помещения, два кафе с барными стойками в бизнес-залах Premier и Comfort. Контракт рассчитан на 2 года, в течение которых исполнитель будет кормить пассажиров круглосуточно 7 дней в неделю в соответствии с ассортиментом, согласованным с заказчиком. Согласовывать будет нужно также форму одежды персонала, оборудование для «шведского стола», цвет и дизайн посуды и многое другое.

Общая стоимость услуг по договору не может превышать 61 696 400,00 рублей. Максимальное количество обслуженных пассажиров в бизнес-зале Premier: 75 686 человек. Максимальное количество обслуженных пассажиров в бизнес-зале Comfort: 194 953 человек. Заявки на тендер принимаются до 30 января 2023 года.

Ранее организацией питания в бизнес-залах аэропорта «Толмачёво» занимались ООО «Трест питания № 1» (г. Обь) и ООО «Марс».

Напомним, что в новосибирском аэропорту «Толмачёво» с 2019 года проходит комплексная реконструкция. В рамках работ планируется в том числе обновить аэродромный комплекс в составе двух взлётно-посадочных полос. Одну из них предполагается реконструировать в течение 2027-2030 годов. А в ноябре 2022 года «МегаФон» завершил первый этап цифровизации нового терминала аэропорта «Толмачёво». Оператор установил дополнительные базовые станции, увеличил скорость мобильного интернета и расширил площадь покрытия сети на прилегающей территории строящегося аэровокзального комплекса.