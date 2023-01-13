Сибирским ученым выделили грант на закупку отечественных приборов

Алёна Золотова
 
Сибирским ученым выделили грант на закупку отечественных приборов
Фото Михаила Перикова

Около 200 научных российских организаций получит 15,5 млрд рублей на приобретение отечественного оборудования. Среди них институты СО РАН и еще две организации из Томска и Новосибирска.

10 января стали известны научные организации — победители конкурсного отбора на получение грантовой помощи на обновление приборной базы. Субсидия выделена в рамках федерального проекта, входящего в нацпроект «Наука и университеты».

Получателями гранта в общей сумме в 15,5 млрд рублей стало 200 научных и исследовательских организаций. Каждый победитель получит субсидию в размере от 3 до 567 млн рублей.

Среди сибирских научных институтов победителями стали Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН и Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздрава РФ и 21 институт СО РАН, а именно: Институт ядерной физики, Институт цитологии и генетики, Институт теплофизики СО РАН, Институт катализа, Институт физики прочности и материаловедения, Институт неорганической химии, Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Институт физики полупроводников, Институт нефтегразовой геологии и геофизики, Институт теоретической и прикладной механики, Институт математики, Институт гидродинамики, Институт химии твердого тела и механохимии, Новосибирский институт органической химии, Институт геологии и минералогии, Институт лазерной физики, Институт «Международный томографический центр», Институт археологии и этнографии, Лимнологический институт и Институт геохимии. 

«Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе особо отметил необходимость интенсивно развивать отечественную приборную базу, без которой работать просто невозможно. Правительство в рамках национального проекта „Наука и университеты“ планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 млрд рублей, что на 3,7 млрд больше прошлого года. Около 200 научных организаций в различных регионах страны смогут воспользоваться федеральными средствами. Одно из обязательных условий — закупка оборудования российского производства», — приводит пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко. 

По словам заместителя председателя правительства, закупка оборудования поможет ученым выполнять передовые исследования и привлечь молодежь в науку.

«Минобрнауки России планомерно повышает требования к минимальному объему закупок отечественного оборудования. В 2021 году этот показатель составлял порядка 10%, в 2022-м — около 15%, в этом году для организаций утверждено значение по закупкам отечественного оборудования в объеме не менее 20%», — цитирует пресс-служба министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Напомним, что в Иркутске планируют дополнительно привлечь 4,5 тысячи сотрудников на авиазавод, где конструируют новый самолет МС-21.

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