Сибирским ученым выделили грант на закупку отечественных приборов

Около 200 научных российских организаций получит 15,5 млрд рублей на приобретение отечественного оборудования. Среди них институты СО РАН и еще две организации из Томска и Новосибирска.

10 января стали известны научные организации — победители конкурсного отбора на получение грантовой помощи на обновление приборной базы. Субсидия выделена в рамках федерального проекта, входящего в нацпроект «Наука и университеты».

Получателями гранта в общей сумме в 15,5 млрд рублей стало 200 научных и исследовательских организаций. Каждый победитель получит субсидию в размере от 3 до 567 млн рублей.

Среди сибирских научных институтов победителями стали Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН и Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздрава РФ и 21 институт СО РАН, а именно: Институт ядерной физики, Институт цитологии и генетики, Институт теплофизики СО РАН, Институт катализа, Институт физики прочности и материаловедения, Институт неорганической химии, Институт химической биологии и фундаментальной медицины, Институт физики полупроводников, Институт нефтегразовой геологии и геофизики, Институт теоретической и прикладной механики, Институт математики, Институт гидродинамики, Институт химии твердого тела и механохимии, Новосибирский институт органической химии, Институт геологии и минералогии, Институт лазерной физики, Институт «Международный томографический центр», Институт археологии и этнографии, Лимнологический институт и Институт геохимии.

«Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе особо отметил необходимость интенсивно развивать отечественную приборную базу, без которой работать просто невозможно. Правительство в рамках национального проекта „Наука и университеты“ планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 млрд рублей, что на 3,7 млрд больше прошлого года. Около 200 научных организаций в различных регионах страны смогут воспользоваться федеральными средствами. Одно из обязательных условий — закупка оборудования российского производства», — приводит пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам заместителя председателя правительства, закупка оборудования поможет ученым выполнять передовые исследования и привлечь молодежь в науку.

«Минобрнауки России планомерно повышает требования к минимальному объему закупок отечественного оборудования. В 2021 году этот показатель составлял порядка 10%, в 2022-м — около 15%, в этом году для организаций утверждено значение по закупкам отечественного оборудования в объеме не менее 20%», — цитирует пресс-служба министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Напомним, что в Иркутске планируют дополнительно привлечь 4,5 тысячи сотрудников на авиазавод, где конструируют новый самолет МС-21.