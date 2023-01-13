Иркутский авиационный завод планирует привлечь 4,5 тыс. специалистов для производства нового самолета МС-21

Александр Киселев
 
Авиастроение
Фото Андрея Баулина

В Иркутске планируют дополнительно привлечь 4,5 тысячи сотрудников на авиазавод, где конструируют новый самолет МС-21. Об этом 12 января сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам встречи губернатора региона Игоря Кобзева и генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

 

Как сообщил губернатор региона, чтобы перейти на показатели производства, 72 самолета МС-21 в год, необходимо в ближайшие 5 лет привлечь, как минимум, такое количество специалистов. Для формирования рабочего штаба власти Иркутска примут участие в конкурсном отборе на предоставление грантов по федеральному проекту «Профессионалитет» в 2024 году.  Помимо этого, руководство авиазавода заявило об увеличении средней заработной платы на предприятии до 100 тысяч рублей.

 

Подготовка будущих сотрудников, в основном, проходит в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки. На данный момент на заводе числится порядка 12 тысяч сотрудников. На предприятии производятся серийные боевые самолеты Су-30СМ и Як-130.

 

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