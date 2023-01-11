В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете продажи тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним. Новосибирская область стала одним из первых регионов, где ранее уже был принят подобный закон.

Депутаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Государственную Думу законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Информация о законопроекте размещена на официальном сайте Государственной Думы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отреагировал на инициативу, разместив сегодня в своем телеграм-канале анонимный опрос на тему необходимости принятия закона на федеральном уровне. Спикер Госдумы отметил, что продажа энергетиков детям до сих пор разрешена в 28 регионах России. При этом вопрос о запрете пока находится в полномочиях субъектов РФ.

Напомним, что одним из первых регионов, где ввели запрет на продажу энергетиков детям и подросткам, стала Новосибирская область. Решение Госдумы распространить закон на всю страну прокомментировала «Континенту Сибирь» участница группы по разработке областного законопроекта, депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских (фракция «Единая Россия»).

«Мы приняли в декабре такой законопроект на местном уровне. Поэтому, конечно, я положительно оцениваю то, что закон может появиться и на федеральном уровне. Вопрос непростой. И, как я понимаю, Госдума планирует его более широко рассматривать, ввести запрет продажи энергетиков на определенных объектах. Уверена, эта инициатива на уровне государства только усилит эффект, который мы для себя ожидали в плане ограничений для детей. А если добавят ещё и объекты — замечательно», — сказала Елена Спасских.

Напомним, что в сентябре прошлого года Елена Спасских выступила на сессии Заксобрания Новосибирской области с предложением принять законопроект о запрете продажи «энергетиков» детям и подросткам.