Депутаты новосибирского Заксобрания предложили запретить продавать «энергетики» детям

На сессии Законодательного собрания Новосибирской области 29 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект об ограничении продажи энергетических безалкогольных напитков лицам моложе 18 лет.

Поправку предлагается внести в статью 22 Закона Новосибирской области, регламентирующего санкции за административные правонарушения.

С докладом о необходимости законодательных изменений на сессии выступила заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских. Она отметила, что «энергетики» содержат в себе такие тонизирующие компоненты, как таурин, гуарана и кофеин, при этом наличие последнего в напитках зачастую составляет верхнюю допустимую норму суточного потребления.

«Не исключается возможность употребления тонизирующих напитков детьми, не достигшими 18 лет более одной упаковки в день – это может привести к негативному влиянию на их здоровье», — сказала Елена Спасских, выступив от имени комитета с предложением принять в первом чтении законопроект о запрете продажи «энергетиков» детям и подросткам.

Законопроект депутаты единогласно поддержали.

Напомним, что в 2015 году власти Новосибирской области ввели запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.