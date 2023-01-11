Генеральный директор футбольного клуба «Томь» (Томск) Татьяна Смирнова ушла со своей должности. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба 10 января.

«Власти области пытались оставить Татьяну Александровну на своем посту, но ни одна из ее просьб (а самая первая была — оказать финансовую поддержку для хотя бы частичного погашения долгов по зарплате работникам клуба и тренерам Академии) не была выполнена. Долг по зарплате составляет уже пять месяцев», — сказано в сообщении.

В общей сложности Смирнова проработала в футбольном клубе 10 лет. За 6 лет её руководства она смогла оптимизировать структуру организации и устранить внушительные задолженности прошлых лет. На момент 1 января 2022 года клуб не имел никаких внешних долгов.

Тем не менее решение финансовых вопросов о привлечение спонсоров находится в области управления губернатора. Также вместе с директором футбольный клуб покинули еще несколько сотрудников, причина — отсутствие выплат за работу. Как сообщают СМИ, вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков, который курирует взаимодействие властей региона с футбольным клубом, прокомментирует заявление «Томи» в эту среду.

В день ухода Смирновой заместитель губернатора – начальник облдепартамента финансов Александр Феденев прокомментировал ситуацию с ФК следующим образом: «Футбольный клуб «Томь» – это не спорт, а чистый бизнес-проект». В связи с этим оказывать финансирование довольно сложно. Вместе с тем Феденев добавил, что власти готовы перевести детей, которые занимаются сейчас в клубе, по другим организациям.

«Если переговоры увенчаются успехом, то на каком-то уровне «Томь» сохранится. Но мы не можем тратить из бюджета миллионы рублей. У нас на спорт все траты – 500 миллионов рублей, а им только на детей столько надо», – заявил чиновник.

В пресс-службе клуба после заявления заместителя губернатора сразу высказали свое недоумение по ряду вопросов. В первую очередь, руководство клуба посчитало приведённые цифры несоответствующими действительности. Так, на содержание футбольной Академии в 2023 году (вместе с молодежной командой) было заявлено 35 миллионов рублей. По словам руководства «Томи», в 2022 году общий бюджет всего клуба составил 200 миллионов рублей, в то время как заместитель губернатора приводит совершенно иной порядок расходов – «500 миллионов рублей, а им только на детей столько надо».

Также в ФК не согласны с заявлением о том, что деятельность клуба — это бизнес-проект в чистом виде, так как в Академии занимается 400 детей в возрасте от 6 до 17 лет, а молодежная команда «Томь» состоит на 100% из воспитанников Академии. В главной «Томи», которая выступала от Томской области в чемпионате страны, в прошлом сезоне было 10 воспитанников томского футбола. Помимо этого, решение о распределение младшего состава по другим организациям ФК не считает в полной мере целесообразным, так как в случае перевода в другие школы дети не смогут выступать в престижных турнирах и соответственно потеряют множество перспектив.

Напомним, что в конце ноября появилась информация о ликвидации ФК «Томь». Однако тогда заместитель губернатора Томской области не подтвердил эту информацию и заявил, что речь шла только о продаже активов для погашения задолженности. К тому моменту сумма долгов по выплате сотрудникам составила порядка 200 миллионов рублей.