Футболисты «Новосибирска» обыграли «Ротор»: чем важна очередная победа?

В матче девятого тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Золото» ФК «Новосибирск» 20 апреля принимал волгоградский «Ротор». Помимо звёздной истории ФК Волгограда дополнительную интригу встрече придавало то обстоятельство, что «Ротор» входит в группу команд преследователей единолично лидирующих сибиряков.

Высокий интерес к матчу предопределил очередной рекорд от болельщиков ФК «Новосибирск»: посмотреть игру местной команды на трибунах футбольного манежа «Заря» собралось 1818 зрителей. Ожидания поклонников клуба оправдались в полной мере. Игра получилось голевой, зрелищной и держала в напряжении до самого конца.

Счет на 7-й минуте открыл новосибирец Владислав Тюрин, поразивший красивейшим ударом с дальней дистанции «девятку» ворот гостей. После быстрого гола «Ротор» выровнял игру и до последних минут не оставлял попыток изменить результат. Окончательный счёт на пятой добавленной минуте матча в контратаке установил нападающий ФК «Новосибирск» Никита Рожков. Итог — 2:0 в пользу хозяев. В следующей игре 24 апреля в 19:30 в футбольном манеже «Заря» футболисты «Новосибирска» сыграют с «Родиной-2» (Москва), идущей пока на шестом месте.

После сыгранных на сегодня матчей ФК «Новосибирск» набрал 18 очков и сохранил отрыв в четыре балла от идущей второй «Уфы». Но главное не это: первенство вплотную приблизилось к экватору и вступает в стадию турнирной погони, определились лидеры и догоняющие их команды в борьбе за выход в Первую лигу. После очередной победы отрыв «Новосибирска» от третьего места достиг 6 очков. Напомним, что по итогам весенней части розыгрыша в Первую лигу напрямую выходят команды, занявшие два первых места.

Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал «Континенту Сибирь» нужен ли Новосибирску новый футбольный стадион.