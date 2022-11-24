ФК «Томь» может быть ликвидирован

Представители томского футбольного клуба «Томь» подтвердили информацию о его ликвидации. Соответствующее решение, по их данным, поступило от региональных властей. Позже заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков опроверг информацию о ликвидации клуба.

24 ноября в СМИ появилась информация о ликвидации футбольного клуба «Томь» и продажи активов для покрытия долгов. Соответствующий разговор состоялся у гендиректора «Томи» Татьяны Смирновой и заместителя губернатора Томской области Анатолия Рожкова. Информацию подтвердил пресс-атташе клуба Сергей Симонов.

«Встреча была, сообщили, что [планируют] ликвидировать клуб. Это было со слов вице-губернатора сказано, сам губернатор еще не подтвердил, потому что он в Москве. А вообще, собрание на завтра уже назначено, чтобы объявить коллективу о том, что такое решение власти области приняли», — сообщил Симонов порталу Tomsk.ru.

Ликвидация клуба подразумевает закрытие детской академии «Томь», которая входит в собственность клуба. В детском клубе занимается 400 человек. Также в активах «Томи» числятся два стадиона и тренировочная база.

Гендиректор «Томи» Татьяна Смирнова планирует уйти в отпуск с последующим увольнением из-за несогласия с властями. «По всей стране строят новые [спортивные объекты], а мы продаем, то, что имеем, и разрушаем инфраструктуру, которую создавали 65 лет», — передает слова Смирновой пресс-атташе клуба.

Позже заместитель губернатора Томской области опроверг информацию о полной ликвидации клуба. По словам Рожкова, речь шла лишь о продаже активов клуба для погашения задолженности. Финансовую помощь клубу регион оказывать не будет, но в ближайшие недели состоятся переговоры с потенциальным спонсором клуба.

«Ситуация с клубом «Томь» действительно сложная, сегодня задолженность по зарплате перед работниками уже более трех месяцев и в сумме превышает 25 миллионов рублей. Но ни о каком закрытии клуба речь не идет! Единственное – мы предложили продать какой-нибудь инвентарь, оборудование, чтобы на вырученные деньги погасить хотя бы часть долгов по зарплате», – прокомментировал информацию Рожков «РИА Томск».

Ранее Российский футбольный союз отказал «Томи» в выдаче лицензии в ФНЛ и ФНЛ-2. Летом губернатор Томской области Владимир Мазур заявлял, что детская академия продолжит работу за счет бюджетных средств. Уже в середине ноября ПСБ подал иск на ФК «Томь» с целью взыскания задолженности в размере 21,5 млн рублей.

Напомним, что новосибирский футбольный клуб «Сибирь» с 83-летней историей был ликвидирован в 2019 году в связи с «неэффективным управлением» действующего руководства клуба. Вместо него правительство Новосибирской области учредило некоммерческий клуб «Новосибирск». В конце августа 2022 году в футбольном клубе сменилось руководство.