Новосибирский государственный художественный музей впервые вывез работы из собственных фондов в столицу

22 декабря в московском музее «Тапан» открылась выставка «Сибирь многоликая» из фондов Новосибирского государственного художественного музея. В истории региона это событие происходит впервые.

Как отметили в Новосибирском государственном художественном музее, выставка стала важным событием уходящего года, а представлять сибирское искусство в столице для учреждения почётно и значимо.

По мнению руководства и сотрудников музея, сибирские художники завоюют сердца гостей выставки, в частности, жителей Москвы, и вдохновят их на изучение истории своей страны.

Выставка «Сибирь многоликая» знакомит зрителей с наследием известных художников Новосибирска, Томска, Омска, Горно-Алтайска, Красноярска и Иркутска, работавших в XX веке. Среди них – первый профессиональный живописец Алтая Чорос Гуркин, самобытный алтайский мастер Николай Чевалков, художники Алексей Вощакин, Андрей Никулин, Николай Андреев, сыгравшие огромную роль в художественной жизни Сибири и в становлении своеобразного «сибирского стиля» в изобразительном искусстве.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, представляя выставку, отметил, что регионе с особой теплотой и воодушевлением вспоминают экспозицию из музея «Тапан» «Сокровища «Тапана» в сердце Сибири», которая была представлена в Новосибирске в августе 2022 года. Тогда она стала средством объединения людей независимо от их национальности и языковой принадлежности.

По словам первого заместителя губернатора, благодаря сформировавшемуся сотрудничеству сегодня уже Новосибирский художественный музей представляет в Москве выставку «Сибирь многоликая».

«Сибирь» — слово понятно без перевода на всех языках мира. Сибирь – невероятно красивый край. Огромные территории, величественные леса, реки, горы и, конечно же, люди. Сибиряки обладают удивительным, стойким характером. Особой силой воли и духа. Наша земля дала миру много выдающихся героев и людей — героев Великой Отечественной войны, героев труда, олимпийских чемпионов, выдающихся деятелей культуры и науки. Мы гордимся нашей малой Родиной и хотим, чтобы о её истории и культуре узнало как можно больше людей», — отметила директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдарева, представляя Новосибирскую область.

Открывшаяся выставка посвящена 85-летию Новосибирской области, 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения, а также 25-летию с момента подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами. В своей приветственной речи глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас подчеркнул, что проект направлен на укрепление сотрудничества и братства двух единоверных народов.

«Пусть Христос одарит нас радостью бытия, взаимной любовью, верой в свет и подаст нам душевных сил в Новом году во имя исполнения наших богоугодных деяний, во имя процветания двух наших братских стран – России и Армении», – сказал Владыка Езрас.

«Музей «Тапан» стал местом концентрации различных регионов России. Здесь я почувствовал огромный размах и величие нашей России. Рад, что посетители смогут увидеть полотна Новосибирского государственного художественного музея и увидят сибирское искусство», – подчеркнул постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

Открытие выставки в Москве также посетили трёхкратный чемпион Олимпийских игр, Герой России Александр Карелин, первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин, народный артист РСФСР Евгений Петросян, российский актёр театра и кино Игорь Петренко и многие другие. Гости высоко оценили представленные работы сибирских художников.