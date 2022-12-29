Многодетную семью из Новосибирской области переселили в аварийный дом

Алёна Золотова
 
Многодетную семью из Новосибирской области переселили в аварийный дом
Фото pexels.com

Краснозерскую многодетную семью переселили в аварийным дом. На это власти потратили 5,7 млн рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело на неустановленных должностных лиц администрации Краснозерского района Новосибирской области. Летом 2022 года районная администрация купила за 5,7 млн рублей дом для многодетной и малообеспеченной семьи. 

Согласно версии следствия, работник местной администрации убедил и.о. главы района купить дом, который не отвечал требованиям муниципальной закупки. Дом, нуждающийся в капитальном ремонте, передали многодетной матери. В декабре женщина обратилась в районную администрацию с требованием признать дом непригодным для жилья.

«В связи с существенным нарушением прав многодетной семьи прокурор района направил материалы в Ордынский межрайонный следственный отдел следственного комитета, который возбудил в отношении неустановленных должностных лиц районной администрации уголовное дело по признакам деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Результаты поставлены под контроль областным ведомством. 

Напомним, что ранее суд Новосибирска продлил домашний арест экс-директору компании «Доступное жилье Новосибирск».

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