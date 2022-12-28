В Новосибирске продлили срок домашнего ареста учредителю и экс-директору компании «Доступное жилье Новосибирск» Вадиму Варвянскому. Об этом сообщается в постановлении Ленинского районного суда сегодня, 28 декабря.

Домашний арест бывшего директора строительной компании продлили до 11 марта 2023 года.

«Оснований для изменения меры пресечения в отношении Варвянского В.В. в виде домашнего ареста в настоящее время не имеется, поскольку обстоятельства, которые были учтены на момент ее избрания до настоящего времени не изменились и не отпали», — сказано в документе.

В сентябре 2021 года Варвянскому изменили меру пресечения и поместили под домашний арест. Ранее обвиняемый был задержан и помещен в СИЗО. Следствие обвиняет мужчину в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ) и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (ст. 177 УК РФ).

Варвянского обвиняют в хищении средств дольщиков при возведении ЖК «Новомарусино» компанией «Доступное жилье Новосибирск». В июне этого года суд взыскал с Варвянского 14,9 млн рублей в пользу ООО «Доступное жилье Новосибирск».