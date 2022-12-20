В Иркутске бывшего министра здравоохранения Наталью Ледяеву осудили на шесть лет восемь месяцев. Чиновницу обвинили в мошенничестве и кражи более 90 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Ранее в Иркутской области был задержан еще один экс-министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой было возбуждено в конце ноября 2020 года по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).

По итогам расследования было установлено, что деньги были похищены при закупке средств индивидуальной защиты. Ледяева, посредством служебного влияния, добилась заключения госконтракта, заведомо вступив в сговор с поставщиками продукции.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к шести годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Вместе с чиновницей приговор сроком от 6,5 до 8,5 лет был вынесен еще 3 фигурантам дела. Среди осужденных сын подсудимой Илья Беляев, мужчина получил 8,5 лет колонии общего режима. По информации СУ СК РФ по региону, вину в полном объеме фигуранты дела не признали. Объем уголовного дела составил 63 тома.

Напомним, что Наталью Ледяеву на посту главы регионального минздрава сменил Яков Сандаков. В ноябре 2022 года следственными органами СК России по Иркутской области он был также задержан по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

В 2021 году в Омской области было заведено дело в отношении экс-главы минздрава Ирины Солдатовой. По версии следствия она закупала в пандемию медицинское оборудование по ценам в два-три раза выше среднерыночных. Также ранее был вынесен приговор экс-министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику за взятки в 16 млн рублей.