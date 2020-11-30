Экс-глава минздрава Иркутской области попала под уголовное дело – СМИ

В отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника информационного агентства, сейчас с Ледяевой работают следователи. Официально о произошедшем пока сообщается.

Напомним, в ноябре глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал заявление об уходе Ледяевой в отставку по собственному желанию. Ранее министр была временно отстранена от должности из-за того, что в регион поступила партия некачественных медицинских масок.

В апреле изделия на 40 млн руб. направили в три больницы. В октябре по факту закупки фальсифицированного товара следователи организовали проверку, по результатам которой были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершённое группой лиц по предварительному сговору» (ч.2 ст.238.1 УК РФ).

Фигурантами уголовных дел стали несколько предпринимателей. По данным источника агентства «Интерфакс», в число подозреваемых попал сын Ледяевой Илья Белоусов.

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