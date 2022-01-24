Экс-глава Минздрава Иркутской области предстанет перед судом по делу о закупке фальсификата

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о закупке фальсифицированных медицинских изделий в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, ее сына Ильи Белоусова и еще четырех соучастников.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области, экс-главу Минздрава региона, ее сына и еще четырех человек обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий). Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Иркутска.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2020 года 35-летний сын бывшего министра здравоохранения Иркутской области Илья Белоусов и действующие с ними лица похитили свыше 90 млн рублей, осуществляя сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения региона. Уточняется, что с июня 2020 года к сбыту изделий присоединилась Наталия Ледяева.

«Для придания законности своим действиям злоумышленники заключили муниципальные контракты с медицинскими учреждениями и министерством здравоохранения области, на основании которых осуществили поставку медицинских изделий, не прошедших в установленном законом порядке регистрацию, и сопровожденных фиктивной информацией о качественных характеристиках и производителе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По информации СУ СК РФ по региону, вину в полном объеме фигуранты дела не признали. Некоторые из них в свою защиту выдвигали разные версии, которые потребовали производства большого количества следственных и иных мероприятий, в том числе за пределами Иркутской области. Объем уголовного дела составил 63 тома.

Напомним, в начале января правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца. Его обвиняют в хищении пакета акций стоимостью почти 600 млн рублей.