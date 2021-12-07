Следственный комитет опроверг заказной характер уголовного дела в отношении бывшей главы минздрава Омской области Ирины Солдатовой. По данным правоохранителей, экс-министр приобретала оборудование для «ковидных» госпиталей по завышенным в несколько раз ценам.

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев сообщил о том, что бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова закупала медицинское оборудование по ценам в два-три раза выше среднерыночных. Он подчеркнул, что возбуждение уголовного дела в отношении Солдатовой не связано с политическими интересами её возможных оппонентов.

«Никакой заказной подоплеки в уголовном деле нет, все обстоятельства, которые были выявлены изначально, подтверждены. Да, прекрасно, что было приобретено много хорошего качественного медицинского оборудования для нужд наших лечебных учреждений, но мы говорим о том, что этого оборудования можно было купить в два, в три раза больше», — цитирует Михаила Зайцева «Интерфакс».

В числе переплаченного медицинского оборудования, по словам Зайцева, — 30 увлажнителей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких, каждый из которых областной минздрав купил за 840 тыс. руб. При этом, как выяснили следователи, на тот момент дистрибьюторы поставляли их на территорию страны по 180 тыс. руб., а средняя стоимость устройств за единицу в России не превышала 260 тыс. руб. Сами же аппараты закупались минздравом по 4 млн 158 тыс. руб. при их максимальной стоимости 2 млн 70 тыс. руб.

Кроме того, как выяснилось в результате изучения аукционной документации, ряд поставщиков оказался номинальным. Другие компании служили посредниками при заключении сделки и оставляли себе часть оплаты, поступавшей от минздрава.

Как отметили в следственном комитете, в результате действий Солдатовой бюджету Омской области был причинён ущерб на общую сумму более 100 млн руб. Чиновница обвиняется по п.»в» ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Вместе с тем прекращено уголовное преследование бывшего руководителя дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктора Бабикова. По словам Зайцева, ведомство должно было отвечать за закупки оборудования, однако глава областного минздрава эту обязанность «замкнула полностью на себе».

Ирина Солдатова возглавила министерство здравоохранения Омской области в апреле 2020 года. После скандала в ноябре 2020 года, когда пожилых пациентов с коронавирусом, доставленных на нескольких каретах скорой помощи, не могли принять в больницы областного центра, Солдатова была отправлена в отставку. После инцидента в минздраве региона прошла проверка, в результате которой в отношении главы ведомства было возбуждено уголовное дело.

В январе 2021 года Ирина Солдатова была арестована заочно и объявлена в международный розыск. На тот момент она находилась в ОАЭ.