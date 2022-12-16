После гибели пожарного на птицефабрике «Сибагро» в Томской области заведено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мастер-пожарного, участвовавшего в тушении огня при пожаре на птицефабрике «Томская» компании «Сибагро» на этой неделе. Следователи проверят действия должностных лиц, отвечающих за ликвидацию ЧП.

Как сообщили с Следственном управлении Следственного комитета России по Томской области, по факту трагедии, произошедшей в результате пожара на птицефабрике «Томская» 13 декабря, заведено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ – «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

«В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц ГУ МЧС России по Томской области, отвечающих за жизнь и здоровье сотрудников, несущих службу по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией возгорания», — сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, 13 декабря в селе Малиновка Томской области загорелся склад птицефабрики «Томская», принадлежащей АО «Сибагро», пожар не могли ликвидировать больше суток. При обрушении потолочного перекрытия погиб мастер-пожарный Вячеслав Зыков. Его нашли утром 14 декабря. Как позже рассказали в МЧС, мужчина проработал в службе 10 лет и имеет почётные награды ведомства.

В этом году ЧП произошло также в томском офисе «Сибагро». В июле возле входа в здание произошёл хлопок, после которого из помещений вывели 200 человек. После инцидента был задержан 55-летний мужчина. Ранее не судимому подозреваемому инкриминировали незаконное изготовление, хранение и ношение самодельного взрывного устройства, а также покушение на убийство, совершённое общеопасным способом. При этом в администрации региона заявили, что у дверей компании разорвалось пиротехническое изделие.