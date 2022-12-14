Во время крупного пожара на томской птицефабрике «Сибагро» погиб человек

Погиб один пожарный при возгорании на птицефабрике «Томская», принадлежащей «Сибагро». Возгорание не могут устранить почти сутки.

13 декабря произошло крупное возгорание в селе Малиновка Томской области на крупной птицефабрике, принадлежащей «Сибагро». Пожар все еще не ликвидирован. Как известно из сообщения МЧС, информация о возгорании на птицефабрике «Томская» поступила в 16:42. В 17:33 огонь уже был локализован, а пожару присвоен ранг 1 БИС.

№ 1-БИС – сообщение о пожаре подтверждено. При недостаточности средств и сил запрашивается в помощь ещё два отделения из других районов. Всего работает 4 отделения.

«На утро 14 декабря птицефабрика уже не горит, но пожар не ликвидирован, идет проливка здания»,— рассказало региональное ГУ МЧС. Предварительно, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Горит административное здание без животных.

При обрушении железобетонной потолочной плиты перекрытия, под завалами оказался мастер-пожарный СПСЧ ФПС ГПС Вячеслав Зыков. Его нашли в 11 утра 14 декабря. В МЧС рассказали, что Зыков был прапорщиком внутренней службы, проработал в ведомстве 10 лет. Награжден медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне», медалью МЧС России «ХХХ лет МЧС России», медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. Детей с супругой нет.

«После ликвидации пожара следователи приступят к производству осмотра места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Томской области. Проверка организована из-за гибели пожарного.

Напомним, что ранее возбуждено два уголовных дела на сотрудников полиции Новосибирска из-за подделки документов регистрации мигрантов. Сотрудники находятся под домашним арестом.