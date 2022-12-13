Новосибирские поликлиники будут работать без выходных из-за роста ОРВИ

Поликлиники Новосибирской области перешли на усиленный режим работы связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями. По решению регионального минздрава медучреждения будут открыты без выходных.

Усиленный режим работы медучреждений сохранится до тех пор, пока заболеваемость ОРВИ в регионе не снизится, сообщили в пресс-службе областного правительства 13 декабря.

Кроме того, на базе поликлиник региона заработали дополнительные выездные бригады. Врачам помогают студенты-медики старших курсов. Также в медучреждениях открылись кабинеты дистанционного консультирования – после вызова врача на дом пациенту могут перезвонить, чтобы оценить его состояние и приоритетность выезда, а также дать рекомендации.

По данным областного минздрава, за последние три недели количество вызовов врачей на дом в регионе выросло с 7 тыс. до 16 тыс. в день, а число обращающихся с высокой температурой увеличилось втрое. Большинство пациентов – с вирусными заболеваниями, в основном – лёгкой и средней степени тяжести. Госпитализируют лишь 3% больных, это лица из групп риска – беременные женщины, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями.

Как напомнили в минздраве региона, вызвать врача на дом можно до 19 часов через личный кабинет на госуслугах, с помощью чат-бота «Моё здоровье» в телеграм, а также по номеру 122. Колл-центры, регистратура и номер 122 начинают работать в 7:30.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксёновой, не обязательно пытаться дозвониться с самого утра – в 8 часов на линии поступает больше всего обращений. Вызвать врача по телефону можно и в течение дня, кроме того, в поликлиниках работают кабинеты неотложной помощи, куда можно попасть в порядке живой очереди.

Напомним, что в Новосибирской области из-за роста ОРВИ перепрофилировали в стационар детскую городскую больницу №1 и могут продлить режим повышенной готовности до марта.