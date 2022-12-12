В Новосибирской области рассматривают продление режима повышенной готовности на фоне роста ОРВИ и «свиного гриппа»

Режим повышенной готовности, введённый в Новосибирской области из-за заболеваемости коронавирусом, могут продлить до весны. К «ковиду» в регионе присоединились ОРВИ и «свиной грипп».

О возможном продлении режиме повышенной готовности из-за инфекционных заболеваний в Новосибирской области сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона 12 декабря.

«На заседании оперативного штаба управления Роспотребнадзора по региону обсуждалось предложение о продлении режима повышенной готовности в связи с подъёмом заболеваемости в целом — ОРВИ, гриппа и коронавируса — до 1 марта 2023 года», — сообщил Александр Щербатов в ходе совещания.

Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников, предложение о продлении режима повышенной готовности будет рассматриваться. Рост заболеваемости коронавирусом и респираторными заболеваниями глава региона назвал ожидаемым.

По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, о которых сообщил на совещании Александр Щербатов, заболеваемость ОРВИ в регионе за неделю выросла на 7%, коронавирусом – на 1,6%. Среди респираторных заболеваний чаще всего встречался так называемый «свиной грипп» (H1N1).

По словам главы ведомства, ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ в регионе «развивается не резко».

Напомним, что на прошлой неделе на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирске перепрофилировали в стационар детскую горбольницу №1.