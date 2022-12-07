Детскую больницу в Новосибирске перепрофилируют из-за скачка гриппа

На фоне роста заболеваемости гриппом в Новосибирской области в ближайшее время перепрофилируют один из корпусов детской городской больницы №1. Он будет работать в режиме стационара.

О перепрофилировании корпуса учреждения, которое проведут уже 9 декабря, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина на пресс-конференции 7 декабря.

За прошедшую неделю количество вызовов врача на дом в регионе в связи с симптомами респираторных заболеваний выросло до 2 тыс. в сутки, то есть примерно на 30%, отметила врач.

«С пятницы этой недели мы перепрофилируем один корпус детской больницы №1. Там будет прекращено оказание специализированной помощи по различным профилям и будут госпитализироваться дети лихорадкой, то есть с ОРЗ, в том числе с гриппом», — рассказала Татьяна Анохина в пресс-центре «Интерфакс» в среду.

По словам замминистра, число детей, госпитализированных с высокой температурой на фоне респираторных заболеваний, выросло в детских больницах №3 и №6, а также педиатрическом отделении больницы №25. Эти учреждения даже с учётом дополнительно выделенных коек заполнены на 95%.

Как сообщила на пресс-конференции главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям минздрава Новосибирской области Татьяна Комиссарова, сейчас в регионе гриппом болеют 90 детей. В числе случаев есть и так называемый свиной грипп (штамм H1N1).

Кроме того, в ближайшее время планируется развернуть дополнительные койки для беременных женщин в областном перинатальном центре.

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, на фоне роста гриппа коронавирусная инфекция «перешла в амбулаторную практику». Специалист напомнила, что в 2020-2021 годах случаев гриппа в регионе зафиксировано не было. Но и в этом году, как отмечает врач, речь идёт не об эпидемии, а о сезонном повышении заболеваемости – в городской инфекционной больнице №1 зарегистрировано 62 пациента с гриппом, из них порядка половины лечатся стационарно. При этом в реанимацию с симптомами болезни пока никто не поступал.

Как отметила Лариса Позднякова в ходе пресс-конференции, в Новосибирской области от гриппа привит 51% населения. Вакцинация против заболевания завершилась 5 декабря.

Напомним, что Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области за последние недели.