«Континент Сибирь» продолжает подводить итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за телеком-оператора, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21:49
В новосибирском стадионе «Спартак» очередные кадровые перестановки
21:14
670 домов Новосибирского района осталось без водоснабжения
20:37
На директора новосибирского заказника «Кирзинский» возбуждено дело о незаконной охоте
19:29
Дорогие автомобили и договоры с неработающими фирмами: аудиторы проверили поддержку МСП в Красноярском крае
18:56
Бывший мэр Томска снова под трибуналом
17:46
Перспективы «азиатского вектора» в развитии России обсуждают в Новосибирске эксперты из разных стран
17:31
Понедельник в новосибирской «Победе» стал днем фильмов-триумфаторов
17:29
«Переболела вирусом»: в соцсетях высмеяли «лысую» ёлку на центральной площади в Сибири
16:08
Новосибирцы выберут лучшее блюдо Сибири во время новогоднего гастрономического фестиваля
15:16
В Новосибирской области рассматривают продление режима повышенной готовности на фоне роста ОРВИ и «свиного гриппа»
15:06
Власти Таштагола прокомментировали обрушение земли под рудником «Шерегешский»
14:08
Бизнесмены из Новосибирской области закупят снаряжение для участников СВО
14:07
Диверсии, вторая волна мобилизации и кибервойска: что заботит думцев от СФО?
13:18
Бюро находок и ресторан: в омском ЛДС создали сервисы для болельщиков
11:50
В Новосибирске объявлен поиск перевозчиков на троллейбусных маршрутах
10:30
Прокуратура проводит проверку по факту очередной крупной коммунальной аварии в Новосибирске
9:00
Получите проценты по вкладам на следующий день после размещения
Управляющий партнер группы «Финансы»
На какие основные «серые» схемы обращает внимание налоговая?
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска в «мобилизационном» состоянии
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Ближайшее будущее телевидения: посмотрим на Восток
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"