«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере телекоммуникаций

Александр Резников
 
компания года

«Континент Сибирь» продолжает подводить итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за телеком-оператора, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» по итогам минувших 12 месяцев.

Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2022?

Результаты опроса

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