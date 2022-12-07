Кемеровская компания выиграла тендер на строительство дороги до Шерегеша

АО «Автодор» из Кузбасса выиграло закупку на строительство дороги до сектора «Е» Шерегеша почти за 1 млрд рублей. На сегодня подрядчик работает в Кемеровской и Новосибирской областях.

Кемеровское АО «Автодор» построит дорогу от действующей дороги Чугунаш — Шерегеш до сектора «Е» курорта Шерегеш. Это единственная заявка на участие в аукционе. Дорога обойдется бюджету в 910 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что будущая дорога будет трёхполосной, протяженность — 2,5 км. Срок сдачи объекта до конца 2023 года. Проектную документацию разработало ООО «Сибдорпроект».

На сайте АО «Автодор» говорится, что компания построила скоростную дорогу, соединяющую Кемерово и Новокузнецк. Также «Автодор» занималось ремонтом трассы Р-255 «Сибирь» «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск» и «Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол».

По данным Rusprofile, с 1 ноября 2021 года генеральным директором АО «Автодор» является Михаил Сиротенко. Ранее Сиротенко руководил новосибирской компанией «Дороги54». В свою очередь бывший руководитель АО «Автодор» Андрей Лобанов с 2015 по 2018 годы возглавлял АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, что в 2018 году кемеровский бизнесмен Александр Юган продал сектор «Е» группе новосибирских предпринимателей во главе с управляющим партнером АФК «Система» Вадимом Кулубековым. Ранее одним из инвесторов проекта также был основатель сети спортивных центров Coober Никита Слесаренко.

