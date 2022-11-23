В лидерах года по обращениям от населения среди федеральных парламентариев — оба представителя «Новых людей» в Сибирском федеральном округе. Три члена фракции «Единая Россия» из группы СФО — в топе «популярнейших», девять — в «десятке» самых невостребованных.

Самым популярным с начала 2022-го парламентарием из тех, что представляют в Госдуме территории Сибирского федерального округа, как ранее писал «Континент Сибирь», стала Анжелика Глазкова от КПРФ (Республики Алтай, Тыва, Алтайский край). Депутат вошла в список лидеров Госдумы по поступившим обращениям.

Анжелика Глазкова до избрания в Госдуму была помощницей члена президиума ЦК КПРФ, депутата ГД Юрия Афонина. Глазкова представляет движение «За новый социализм», замужем за лидером этой структуры Николаем Платошкиным.

Следующий в «сибирском» рейтинге депутатов ГД, Георгий Арапов от «Новых людей», собрал почти в три раза меньше запросов, чем Анжелика Глазкова. Помимо Иркутской области, Красноярского и Алтайского края, которые входят в СФО, Арапов работает с Якутией и Бурятией. А после присоединения к РФ новых территорий, ещё и с Херсонской областью.

В тройку «первых» попал избранный от Новосибирской области член «Справедливой России-Патриоты-За правду» Александр Аксёненко. Все трое вышеперечисленных парламентария — «новички» в Госдуме, впервые избрались в сентябре 2021 года.

Топ-10 депутатов ГД от регионов СФО по обращениям

Портал «Приёмная Государственной думы» в течение 2022 года фиксировал всплески обращений. Количество запросов к подавляющему большинству депутатов ГД увеличивалось по итогам октября (после объявления сентябрьской мобилизации) и особенно по итогам марта (в феврале началась специальная военная операция).

Аутсайдеры среди депутатов ГД от СФО по количеству обращений в 2022 году

Представительство Сибирского федерального округа в Госдуме

Какие депутаты представляют регионы СФО

