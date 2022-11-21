Дела и слова представителей Сибирского федерального округа в Госдуме — в еженедельной сводке «Континента Сибирь»
- Пропустили пленарную неделю Сергей Сокол («ЕР», Хакасия), который участвует в спецоперации в «депутатском» подразделении (не был в ГД с 17 октября) и Юрий Швыткин («ЕР», Красноярский край) – в командировке с 24 октября (в пятницу принимал участие в двух передачах на российских федеральных телеканалах). Остаются на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) с начала осеннего сезона, Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) – с начала октября.
- Если верить системе анализа результатов голосований, 16 ноября Сергей Левченко (КПРФ, Иркутская область) по полной отработал «пленарку» в Москве (с 12:00 до 16:35). В тот же день парламентарий очно присутствовал на круглом столе о правах пострадавших от наводнения 2019-года. Мероприятие началось в стенах правительства Иркутской области в 7 утра по столичному времени. Запрет передачи карточек закреплён в думском регламенте с 2016 года. Но собеседники корреспондента «Континента Сибирь» из ГД подтвердили, что в парламенте есть практика голосования за отсутствующих народных избранников.
- Из депутатов ГД от СФО только Анжелика Глазкова (КПРФ, Республики Алтай и Тыва, Алтайский край) попала в десятку лидеров рейтинга портала «Приёмная Государственной думы» по количеству поступивших к депутатам в 2022 году обращений.
- Антон Горелкин («ЕР», Кузбасс) и Иван Бабич (КПРФ, Хакасия, Красноярский край, Томская область) – соавторы законопроекта о регулировании майнинга. Эксперты сомневаются, что речь идёт об «оттепели», выводящей цифровые валюты из «серой зоны».
- Иван Лоор («ЕР», Алтайский край) из разговора губернатора Виктора Томенко (срок полномочий заканчивается в 2023 году) с президентом сделал вывод, что Владимир Путин положительно оценивает итоги «слаженной работы» всех уровней власти на Алтае.
- Олег Смолин (КПРФ, Омская область) предложил ввести специальный сбор для российских туристов, которые едут отдыхать за границу.
- Шолбан Кара-оол («ЕР», Хакасия, Тыва, Красноярский край) – один из инициаторов принятого в первом чтении законопроекта, устанавливающего уголовную ответственность за незаконный оборот метанола.