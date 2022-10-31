Почему КПРФ отказывается голосовать за федеральный бюджет и что депутат ГД имеет против юбок – в сводке «Континента Сибирь» о делах и словах представителей Сибирского федерального округа в Госдуме.
- Юрий Швыткин («ЕР», Красноярский край) пропустил пленарные заседания. 83-летний Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) не был в ГД с 26 сентября (Канал Baza сообщил о госпитализации парламентария на прошлой неделе). Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) на больничном с начала сентября.
- Алексей Диденко (ЛДПР, Томская область, Кузбасс, Тыва, Хакасия) переместился с должности руководителя руководителя Центрального аппарата ЛДПР на ступеньку ниже: теперь он зам себя бывшего.
- Дмитрий Исламов («ЕР», Кузбасс) оценивая экспортное соглашение поставки в РФ 40 газовых турбин между Россией и Ираном отмечает, что Иран не опасается сотрудничать с РФ, не боится вторичных санкций и даёт России перспективы выхода на мировые рынки.
- Шолбан Кара-оол («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) поблагодарил Бога, что «в России на государственном уровне нет мужчин в женских юбках, да и в обществе у нас все в порядке», объясняя важность принятия законопроектов, полностью запрещающих пропаганду ЛГБТ в РФ.
- Юрий Швыткин («ЕР», Красноярский край), который сразу после объявления частичной мобилизации заявил о готовности отправиться в зону спецоперации, приехал в Новосибирск по поручению спикера ГД. Вместе с Олегом Иванинским («ЕР», Новосибирская область) они посетили полигон, «поговорили с мобилизованными, с военным руководством. Посмотрели, в каких условиях живут парни, какое обмундирование выделяется». Также на прошлой неделе на мобилизационном пункте в Новосибирске побывали вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол и Виктор Игнатов («ЕР», Новосибирская область).
- Михаил Щапов (КПРФ, Иркутская область) объяснил, почему КПРФ отклонила в первом чтении законопроект о бюджете. Причины: предложения «морозить» часть доходов от нефти и газа на счетах в банках; недостаточное финансирование промышленной политики; низкие затраты на здравоохранение и образование; правительство пока отказывается рассматривать предложения КПРФ по увеличению доходов.