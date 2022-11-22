Мэр Новосибирска взял уборку улиц под особый контроль

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил держать на особом контроле снегоуборочные мероприятия. В этом году подрядчики будут отчитываться за объем вывозимого снега, а не за отработанные часы.

«Особо отмечу, что после первого снегопада хуже всего сработали управляющие компании. Большое количество жалоб и нареканий от населения поступает на неубранные от снега и наледи придомовые территории. Травмы, которые мы ежедневно фиксируем, полученные в результате гололеда, случаются в основном во дворах. Управляющие компании – это коммерческие организации, тем не менее, необходимо повысить ответственность исполнителей за содержание дворов и очистку козырьков зданий», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании 21 ноября.

Деятельность дорожных учреждений по содержанию уличной сети на прошедшей неделе осуществлялась в зимнем режиме. Среднесуточный выход спецтехники составил 305 единиц, в ручной уборке города было задействовано около 180 рабочих. Приобретенная в этом году техника – 17 единиц – вышла на дороги города и выполняет свою работу, до 15 декабря город получит еще 13 уборочных машин.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев сообщил на совещании, что на прошлой неделе все ДЭУ объявили аукционы на выполнение работ по погрузке и вывозу снега с улиц города на общую сумму более 40 млн рублей. В этом году подрядчики будут отчитываться не за отработанные часы, а за вывозимые объемы снега.

Согласно поручению мэра Анатолия Локтя, готовятся документы на проведение аукционов на выполнение работ по уборке тротуаров подрядчиками. На совещании было заявлено, что все ранее выданные органами прокуратуры замечания, выявленные в ходе проведения проверки, устранены.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, ежедневно от диспетчерской службы поступают сводные данные по количеству гололедных травм на придомовых территориях. Все управляющие компании уведомлены о необходимости привести все придомовые территории в нормативное состояние, а также оградить лентами места возможного схода снега и наледи, посыпать реагентами и песком пешеходные зоны дворовых территорий.