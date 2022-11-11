Прокуратура проверила готовность коммунальных служб Новосибирска к снегопаду

Проверку готовности коммунальных служб Новосибирска к снегопаду организовала прокуратура региона. Напомним, что ранее мэрия города отчиталась о проделанной работе по подготовке к зиме. К утру 11 ноября Новосибирск покрылся снегом, в ряде районов города наблюдались восьмибалльные пробки.

«По поручению прокурора Новосибирской области (Александра Бучмана) прокуратурой города организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега. Будет дана принципиальная оценка всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега», — сообщили в прокуратуре региона.

По сообщению мэрии Новосибирска, дорожно-эксплуатационные учреждения управления автомобильных дорог города весь зимний сезон работают в круглосуточном режиме — без выходных и праздничных дней.

«Сегодня с утра мы обрабатывали дороги противогололедной смесью, после обеда к работе подключится подметальная техника. Во вторую смену вновь займемся подсыпкой, чтобы не допустить обледенения дорожного покрытия в ночное время, — сообщил директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков. Его слова приводит пресс-центр мэрии города. — В первую очередь обрабатываем центральные гостевые улицы — Красный проспект, ул. Челюскинцев, Вокзальную и Октябрьскую магистрали, мосты, затем — улицы второй категории — районного значения».

За прошедшие сутки выход техники на уборку дорог города в дневную и ночную смены составлял 251 единицу. Для обработки дорожного покрытия было использовано 84,8 тонны «Бионорда» и 752,9 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород.

В прокуратуре Новосибирской области отметили «Континенту Сибирь», что проверка необходима для принятия превентивных мер, направленных на предотвращение коллапса из-за наступления сезона снегопадов. 11 ноября прокуратурой города организованы проверочные мероприятия. По их итогам ведомством будут предприняты соответствующие меры и выданы предписания на устранение нарушений.