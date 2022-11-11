Возбуждено 8 дел по результату проверки снегоуборочных мероприятий в Новосибирске

Алёна Золотова
 
Возбуждено 8 дел по результату проверки снегоуборочных мероприятий в Новосибирске
Фото из архива "Континента Сибирь"

Результатом прокурорской проверки подготовки Новосибирска к выпадению снега стало возбуждение 8 административных дел, внесение 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) и главам районов.

11 ноября прокурор Новосибирской области Александр Бучман поручил прокурорам Новосибирска провести проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с некачественной уборкой улиц и тротуаров.

В результате проверочных мероприятий выявлено более 40 нарушений в виде наледи на тротуарах и скопления снега на проезжих частях дорог. Внесено 6 представлений руководителям ДЭУ и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи. 

В отношении директоров ДЭУ прокуратурой возбуждено 8 дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и нарушение требований в области благоустройства. 

Всем главам районов и руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении некачественной уборки улиц и тротуаров.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о ДТП со смертельным исходом 11 ноября. В Ленинском районе на улице Титова в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем погибли два человека и восемь пострадали. Эту информацию подтвердил минздрав Новосибирской области.

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