СГК усилила отопление в Новосибирске из-за холодов

Сибирская генерирующая компания (СГК) увеличила температуру теплоносителя в трубах в Новосибирске в связи с наступлением холодов. Городские теплоэлектроцентрали сейчас в среднем нагреты до ста градусов.

Как сообщили в СГК 21 ноября, температуру теплоносителя в трубопроводах в Новосибирске повысили в среднем на 27 градусов.

По данным компании, по состоянию на понедельник температура на ТЭЦ-4 (Калининский, Заельцовский и Дзержинский районы) и ТЭЦ-5 (Центральный, Октябрьский, Первомайский, Дзержинский, Железнодорожный и Заельцовский районы) составляет 102 градуса, на ТЭЦ-2 (Ленинский, Железнодорожный, Центральный и Октябрьский районы) и ТЭЦ-3 (Ленинский и Кировский районы) – 103 градуса. Помимо этого, в работу включили Кировскую котельную, она подаёт тепло с температурой 103 градуса.

«Тепловые источники устанавливают температуру согласно графику, утверждённому на отопительный сезон мэрий и СГК», — говорится также в Telegram-сообщении компании.

В СГК также заверили, что специалисты компании объезжают теплотрассы, выявляя дефекты. Один из таких дефектов – на внутриквартальной теплотрассе по улице Выборной – устранили накануне. Как сообщалось, 20 ноября из-за аварии десятки домов на улицах Выборная и Вилюйская остались без отопления и горячей воды.

Напомним, что в синоптики предупредили о наступлении морозов в регионах Сибири уже на этой неделе.