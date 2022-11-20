Десятки новосибирских домов остались без тепла из-за аварий

В Октябрьском районе Новосибирска около несколько десятков домов на улицах Выборная и Вилюйская остались в воскресенье без тепла и горячей воды: служба 051 сообщает о том, что рано утром в этом районе произошла авария. Пресс-служба СГК уже назвала причину отключения и сроки устранения неполадки.

Утром на портале НГС появилась новость о том, что по улице Выборной течет кипяток. По словам читателя, приславшего данную новость, это уже третье отключение за месяц: предыдущая авария случилась 8-9 ноября, до этого тепло также отключалось 4 ноября.

По информации Сибирской генерирующей компании, причиной аварии стало повреждение внутриквартальной сети на улице Выборной. Устранить аварию планируется в течение дня и после 18:00 трубопровод начнет заполняться. Всего, по данным СГК, в зону отключения попали 15 многоквартирных домов, тогда как портал «Мой Новосибирск» обозначает более 50 отключенных от теплоснабжения или горячей воды домов.

Еще один район, который на текущий момент остается без тепла – окрестности станции Иня-Восточная, где накануне произошло короткое замыкание на трансформаторе. «Света так и нет, около 300 семей с прописками. Соседи помогают друг другу как могут, берут генераторы в аренду и сидят в банях с детьми. По словам РЭС, ремонт займет около недели», – пишет читатель «КС». На данный момент, электро- и теплоснабжение СНТ с круглогодичным проживанием до сих пор не восстановлено.

Представители РЭС прокомментировали ситуацию следующим образом: «Было принято решение направить в обесточенный населенный пункт 2 дизель-генераторные установки для обеспечения электроснабжения населения. Сейчас в поселке Иня-Восточная работают две оперативно-выездные бригады филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» и четыре единицы техники. Выполняются переключения электроустановок на резервные источники электроснабжения. Нормальная схема будет восстановлена сразу, как только будет подано питание со стороны тяговой подстанции Иня-Восточная, обслуживаемой РЖД».

Между тем Новосибирский УГМС предупредил о том, что в начале следующей недели в область придут сильные морозы. Ночью прогнозируется до -24 градусов, днем будет около -18 градусов. Такая же температура сохранится во вторник. В течение двух первых рабочих дней ожидается снег, метели и гололед.