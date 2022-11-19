В новосибирском аэропорту Толмачёво объявили пожарную тревогу и попросили пассажиров покинуть здание. Читатели «Континента Сибирь» рассказали о возникшей сутолоке и панике в терминале аэропорта.

Сегодня днём, 19 ноября, в новосибирском аэропорту Толмачёво объявили пожарную тревогу. Пассажиры в панике начали покидать здание. При этом сами сотрудники аэропорта не смогли объяснить происходящее, а регистрационные стойки продолжали работать. Читатели «Континента Сибирь» написали о происходящем в аэропорту на редакционный WhatsApp.

«Идёт сигнал «пожарная тревога, всем покинуть здание». Народ в ужасе бежит на мороз. Персонал в недоумении. Спрашиваешь его, что это? «Сами не знаем» — говорят. Эскалаторы выключаются, но стойки регистрации продолжают работать», — сообщил «Континенту Сибирь» один из пассажиров.

«В аэропорту пожарная тревога вперемешку с текущими сообщениями по громкой связи. До конца регистрации минут 10 и непонятно, что делать. Народ реально на выход побежал. И испугались все», — сообщает другой очевидец.

«В общем, все перепугались, а аэропорт продолжает работать. Отбоя не передавали. Пугнули пассажиров зачем-то. Вот такой маразм», — возмущен третий посетитель аэропорта.

«Континент Сибирь» попытался дозвониться до гендиректора Толмачёво Евгения Янкилевича, но тот не взял трубку. Получить информацию о происходящем от пресс-секретаря также не удалось, поскольку накануне она уволилась из компании. Ситуацию прояснил дежурный линейного отдела МВД РФ в аэропорту Толмачёво, который ответил, что в здании происходила проверка систем оповещения. По словам дежурного, проверка проводилась в течение трех минут, и в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске открыли новый комплекс объектов взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачёво. Он должен позволить увеличить пассажиропоток новосибирского аэропорта уже в 2023 году до 10 миллионов человек в год, а объём обработанного груза и почты – с 30 до 60 тысяч тонн. Также ранее «Континент Сибирь» сообщал о передаче очередной партии новых самолётов Су-34, изготовленных в Новосибирске, Вооруженным Силам России.

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