Новосибирский завод поставил в ВС РФ партию новых самолетов

Очередная партия новых самолётов Су-34, изготовленных в Новосибирске, была передана Вооруженным Силам России, сообщает сайт правительства РФ.

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова Объединённой авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации «Ростех») направил в ВС РФ партию новых самолетов Су-34. Самолёты прошли комплекс наземных и лётных испытаний и совершили перелёт к месту несения службы.

«Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию «Ростех», обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков. Вооружённые Силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику», – цитирует заместителя председателя правительства – министр промышленности и торговли Дениса Мантурова пресс-служба правительства РФ.

Как отметил курирующий ОПК вице-премьер, Су-34 – уникальная машина с высокими лётно-техническими характеристиками, которая хорошо зарекомендовала себя в ходе реальных боевых действий.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 составит основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Модернизированный Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.