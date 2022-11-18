Анатолий Локоть назвал ответственных за разрушенный монумент в военном городке Новосибирска

Земельный участок новосибирского военного городка, где расположен ставший поводом для уголовного дела полуразрушенный памятник героям Великой Отечественной войны, находится в федеральной собственности, напомнил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 18 ноября. По этой причине городские власти не могут принять решение, касающееся объекта, отметил глава города.

Памятник в новосибирском военном городке в честь воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловский Краснознаменной дивизии, из-за состояния которого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, расположен на участке Минобороны РФ — в военном городке, напомнил в ходе пресс-конференции в пятницу мэр Анатолий Локоть.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас нет полномочий распоряжаться этой территорией. Решений о том, чтобы этот участок передать области или муниципалитету, пока не принято. Любое вмешательство туда будет серьёзным нарушением законодательства РФ», — пояснил Анатолий Локоть, комментируя ситуацию с монументом.

Мэр также отметил, что ранее муниципалитет на федеральном уровне представил проект реновации территории городка, однако это пока не послужило поводом для передачи участка в собственность города или региона. Кроме того, осенью мэрия города провела здесь субботник, в котором участвовал и сам мэр.

Как сообщалось, накануне глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения установленного в Новосибирске мемориала в честь воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловский Краснознаменной дивизии, которая участвовала в обороне блокадного Ленинграда. Решение было принято в ходе личного приёма руководителя следственного комитета, на котором на состояние монумента пожаловалась жительница Новосибирской области.

Также напомним, что земли военного городка в Октябрьском районе Новосибирска могут быть переданы в частую собственность через федеральное агентство ДОМ.РФ. Подробно о ситуации сообщалось в материале «Континента Сибирь».