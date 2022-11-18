Анатолий Локоть назвал ответственных за разрушенный монумент в военном городке Новосибирска

Юлия Моисеева
 
Анатолий Локоть
Анатолий Локоть. Фото Михаила Перикова

Земельный участок новосибирского военного городка, где расположен ставший поводом для уголовного дела полуразрушенный памятник героям Великой Отечественной войны, находится в федеральной собственности, напомнил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 18 ноября. По этой причине городские власти не могут принять решение, касающееся объекта, отметил глава города.

Памятник в новосибирском военном городке в честь воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловский Краснознаменной дивизии, из-за состояния которого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, расположен на участке Минобороны РФ — в военном городке, напомнил в ходе пресс-конференции в пятницу мэр Анатолий Локоть.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас нет полномочий распоряжаться этой территорией. Решений о том, чтобы этот участок передать области или муниципалитету, пока не принято. Любое вмешательство туда будет серьёзным нарушением законодательства РФ», — пояснил Анатолий Локоть, комментируя ситуацию с монументом.

Мэр также отметил, что ранее муниципалитет на федеральном уровне представил проект реновации территории городка, однако это пока не послужило поводом для передачи участка в собственность города или региона. Кроме того, осенью мэрия города провела здесь субботник, в котором участвовал и сам мэр.

Как сообщалось, накануне глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения установленного в Новосибирске мемориала в честь воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловский Краснознаменной дивизии, которая участвовала в обороне блокадного Ленинграда. Решение было принято в ходе личного приёма руководителя следственного комитета, на котором на состояние монумента пожаловалась жительница Новосибирской области.

Также напомним, что земли военного городка в Октябрьском районе Новосибирска могут быть переданы в частую собственность через федеральное агентство ДОМ.РФ. Подробно о ситуации сообщалось в материале «Континента Сибирь».

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