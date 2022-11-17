Ещё один военный памятник в Новосибирске стал поводом для уголовного дела

Юлия Моисеева
 
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения мемориала в новосибирском военном городке в честь воинов дивизии, участвовавшей в прорыве блокады Ленинграда. На состояние монумента руководителю СКР пожаловалась жительница региона в ходе личного приёма.

Глава СКР поручил «незамедлительно» представить оперативный доклад о ситуации и план работы в рамках расследования дела, сообщает сайт федерального ведомства.

Со слов заявительницы, речь идёт о разрушении мемориала в честь воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловский Краснознаменной дивизии, расположенного на территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска.

По словам женщины, она обращалась в профильные инстанции о признании памятника объектом культурного наследия, однако это не дало результатов.

«Памятник не передан на баланс ни одной из организаций, соответственно, его реставрацией никто не занимается», — констатировали в следственном комитете.

Александр Бастрыкин также поручил наладить взаимодействие с Главным военным управлением СКР по вопросу сохранения памятника.

Напомним, что осенью текущего года было возбуждено уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны, установленной в Новосибирске возле торгово-развлекательного центра «Ройял парк». Её рассчитывали перенести на территорию госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе после реконструкции, однако на сегодня принято решение о возврате памятника обратно к ТРЦ.

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