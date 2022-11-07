В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение руководителям скандально известного застройщика

Юлия Моисеева
 
Железнодорожный суд Новосибирска
Фото Михаила Перикова

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об обмане дольщиков домов, возводимых компанией «ПТК-30». Руководители застройщика предстанут перед судом за мошенничество и отмывание денег.

Совладельцы компании «ПТК-30», отец и сын Владимир и Антон Коноваловы, обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщили в прокуратуре Новосибирской области 7 ноября.

По версии следствия, с 2007 по 2018 годы обвиняемые привлекали деньги граждан и юридических лиц под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве девяти многоквартирных домов. Всего за этот период они получили более 1,4 млрд руб. Из этой суммы 17,8 млн руб. одному из фигурантов удалось легализовать.

В результате мошенничества пострадал 871 дольщик. В целях обеспечения их гражданских исков на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,9 млрд руб.

Уголовное дело рассмотрят в Железнодорожном районном суде.

Как сообщалось ранее, расследование ещё одного уголовного дела в отношении Владимира и Антона Коноваловых завершилось весной 2021 года. По версии следствия, компания «ПТК-30» передала частным инвесторам 15 квартир дома по улице Волховской, которые находились в банковском залоге. Ущерб от этих действий сначала оценили в 20 млн руб., затем эта сумма выросла до 730 млн руб.

Также весной 2021 года был вынесен приговор директору агентства недвижимости «ПТК-30» Александру Воронкову. За мошенничество в особо крупном размере он был отправлен в колонию на три года.

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