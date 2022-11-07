В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение руководителям скандально известного застройщика

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об обмане дольщиков домов, возводимых компанией «ПТК-30». Руководители застройщика предстанут перед судом за мошенничество и отмывание денег.

Совладельцы компании «ПТК-30», отец и сын Владимир и Антон Коноваловы, обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщили в прокуратуре Новосибирской области 7 ноября.

По версии следствия, с 2007 по 2018 годы обвиняемые привлекали деньги граждан и юридических лиц под видом гражданско-правовых договоров участия в долевом строительстве девяти многоквартирных домов. Всего за этот период они получили более 1,4 млрд руб. Из этой суммы 17,8 млн руб. одному из фигурантов удалось легализовать.

В результате мошенничества пострадал 871 дольщик. В целях обеспечения их гражданских исков на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,9 млрд руб.

Уголовное дело рассмотрят в Железнодорожном районном суде.

Как сообщалось ранее, расследование ещё одного уголовного дела в отношении Владимира и Антона Коноваловых завершилось весной 2021 года. По версии следствия, компания «ПТК-30» передала частным инвесторам 15 квартир дома по улице Волховской, которые находились в банковском залоге. Ущерб от этих действий сначала оценили в 20 млн руб., затем эта сумма выросла до 730 млн руб.

Также весной 2021 года был вынесен приговор директору агентства недвижимости «ПТК-30» Александру Воронкову. За мошенничество в особо крупном размере он был отправлен в колонию на три года.