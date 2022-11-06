Органы МВД в Новосибирске объявили закупку дронов

Жанна Гладкова
 
Органы МВД в Новосибирске объявили закупку дронов
Фото из архива "Континента Сибирь"

В Новосибирской области МВД закупит по гособоронзаказу беспилотники на 24 млн рублей.

ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» 3 ноября объявило аукцион на закупку беспилотных авиационных систем. Начальная максимальная цена контракта – 24 650 000 рублей. Ведомство планирует приобрести 3 беспилотника двух типов: один комплект беспилотника «тип-2» за 2 850 000 рублей и два комплекта «тип-1» по 10 900 000 рублей каждый. Год выпуска товара – не ранее 2022 года. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Подрядчику необходимо будет поставить квадрокоптеры в срок с момент заключения соглашения до 15 декабря 2022 года.

Дата окончания приема заявок для участия в аукционе – 11 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что для проведения флешмоба в День народного единства в Новосибирской области закупили флаги России на 765 тысяч рублей.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  