Органы МВД в Новосибирске объявили закупку дронов

В Новосибирской области МВД закупит по гособоронзаказу беспилотники на 24 млн рублей.

ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» 3 ноября объявило аукцион на закупку беспилотных авиационных систем. Начальная максимальная цена контракта – 24 650 000 рублей. Ведомство планирует приобрести 3 беспилотника двух типов: один комплект беспилотника «тип-2» за 2 850 000 рублей и два комплекта «тип-1» по 10 900 000 рублей каждый. Год выпуска товара – не ранее 2022 года. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Подрядчику необходимо будет поставить квадрокоптеры в срок с момент заключения соглашения до 15 декабря 2022 года.

Дата окончания приема заявок для участия в аукционе – 11 ноября 2022 года.

Ранее стало известно, что для проведения флешмоба в День народного единства в Новосибирской области закупили флаги России на 765 тысяч рублей.