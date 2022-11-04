Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске, как и по всей России, отметили День народного единства. В память о подвиге Минина и Пожарского, создавших ополчение и освободивших Москву от польских интервентов в 1612 году, новосибирцы провели флешмоб и посоревновались в традиционных русских состязаниях.

Одной из главных площадок празднования Дня народного единства в Новосибирске стал ГКЗ имени А. М. Каца. Примерно в 13:30 у здания филармонии собрались участники областного фестиваля «Мы Россия — мы вместе!». Среди них — работники бюджетных учреждений, курсанты Новосибирского высшего командного училища (ВВКУ), юнармейцы.

Посетил праздник и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, который был замечен корреспондентом «Континента Сибирь» на выставке-ярмарке народных ремесел, проходившей в стенах ГКЗ имени А. М. Каца. Также здесь были организованы игры и состязания народов России.

Желающие могли сфотографироваться с реконструкторами в специально отведенной тематической фотозоне или написать письмо военнослужащим.

Примерно в 14:20 на входе в ГКЗ имени А. М. Каца начался флешмоб #Мывместе. Под звуки гимна России курсанты ВВКУ сделали растяжку большого флага Российской Федерации. После этого в филармонии прошел благотворительный концерт, пригласительные билеты на который накануне бесплатно раздавали жителям города.

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Другой площадкой празднования Дня народного единства стал Дворец культуры железнодорожников. Здесь в 13.00 начался гала-концерт XX-го Городского фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы», организатором которого выступила мэрия Новосибирска.

Напомним, ранее стали известны новосибирские номинанты на национальную премию «Золотая Маска-2023».